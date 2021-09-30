Суд в Петербурге второй раз отправил в колонию перекупщика расчлененных вертолетов

Было установлено, что осенью 2012 года Ересько придумал, как нажиться за счет бюджета РФ через незаконное возмещение НДС. В сообщницы он взял Карабанову. Вместе они перепродавали авиационную технику, которую Ересько приобретал незаконно, без фактического удержания НДС, чинил и продавал за границу. В деле перечислены автоматы перекоса, хвостовые валы и другие части.
Чтобы обмануть налоговиков, партнеры изготавливали липовые документы о приобретении ООО «Техкомсервис» вышеуказанной авиационной техники у ООО «Петрокон». Сначала «рисовались» счета-фактуры, затем составлялись налоговые декларации по НДС с нулевой процентной ставкой. Ущерб, нанесенный бюджету Ересько и Карабановой, превысил 22 млн рублей.
Суд приговорил Ересько к 4,5 года в колонии строгого общего режима, Карабанову — к 5,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. В пользу возмещения ущерба с партнеров в лице МИФНС № 23 было взыскано 22 116 742, 92 рубля. Ересько взят под стражу в зале суда немедленно.
Стоит отметить, что бизнесмен уже бывал в колонии. Весной 2018 года суд отправил его туда на 3 года вместе с подполковником запаса Александром Колосковым, который снабжал Ересько «авиационным ломом». Впрочем, гендиректор «Техкомсервиса» освободился условно-досрочно уже в феврале 2020 года.