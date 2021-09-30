Суд в Петербурге второй раз отправил в колонию перекупщика расчлененных вертолетов

Было установлено, что осенью 2012 года Ересько придумал, как нажиться за счет бюджета РФ через незаконное возмещение НДС. В сообщницы он взял Карабанову. Вместе они перепродавали авиационную технику, которую Ересько приобретал незаконно, без фактического удержания НДС, чинил и продавал за границу. В деле перечислены автоматы перекоса, хвостовые валы и другие части.



Чтобы обмануть налоговиков, партнеры изготавливали липовые документы о приобретении ООО «Техкомсервис» вышеуказанной авиационной техники у ООО «Петрокон». Сначала «рисовались» счета-фактуры, затем составлялись налоговые декларации по НДС с нулевой процентной ставкой. Ущерб, нанесенный бюджету Ересько и Карабановой, превысил 22 млн рублей.

