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СК: Стрельба в Москве произошла за территорией школы, отец заступился за дочь и пальнул из «травмата»

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Стали известны подробности инцидента около школы на Палехской улице в Москве. 30 сентября там произошла стрельба.

Как сообщает столичное ГСУ СК РФ, по предварительной информации, у одной из учениц возник конфликт с компанией молодых людей. Отец заступился за дочь и «произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета». Уточняется, что инцидент произошел за территорией учреждения.

«Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего», – приводит слова директора школы №1374 Екатерины Юшковой столичный департамент образования.

Сейчас мужчина задержан. Сотрудники ведомства проводят проверку. В ближайшее время будут опрошены все участники конфликта.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
отцу девочки, естественно, свою позицию высказать в СМИ не дадут ...
140388025
Молодец мужик. Правильно. Уродцев надо воспитывать
Dimitry Antonov
"...у одной из учениц возник конфликт с компанией молодых людей..."
Какая-то лукавая формулировка. Не исключаю, что ученицу "проработают" в школе, отца привлекут, если не посадят, а компанию молодых людей поймут и простят.
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