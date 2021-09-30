СК: Стрельба в Москве произошла за территорией школы, отец заступился за дочь и пальнул из «травмата»

Стали известны подробности инцидента около школы на Палехской улице в Москве. 30 сентября там произошла стрельба.



Как сообщает столичное ГСУ СК РФ, по предварительной информации, у одной из учениц возник конфликт с компанией молодых людей. Отец заступился за дочь и «произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета». Уточняется, что инцидент произошел за территорией учреждения.



«Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего», – приводит слова директора школы №1374 Екатерины Юшковой столичный департамент образования.

