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Мужчина открыл стрельбу в московской школе

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В школе на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

По данным источника ТАСС, инцидент произошел неподалеку от школы на Палехской улице. Мужчина узнал, что к его дочери-десятикласснице приставали четверо молодых людей, и решил расправиться с обидчиками с помощью оружия.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ, мужчина «произвёл предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета». Ведомство начало проверку.

Полиция задержала стрелка. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Комментарии (5)

261215271
Почему на машину сдают права, а на родительство нет? Кинспектору по делам несовершеннолетних он дорогу не мог узнать? Может мальчики отморозки, а может девочка соврала, все , что угодно может бытт, это жеребята.
Чёрт Опасный
жОлтый квадрат намалевича...
bekras22
Так всё-таки в школе или неподалёку от неё?
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