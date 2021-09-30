Мужчина открыл стрельбу в московской школе

В школе на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.



По данным источника ТАСС, инцидент произошел неподалеку от школы на Палехской улице. Мужчина узнал, что к его дочери-десятикласснице приставали четверо молодых людей, и решил расправиться с обидчиками с помощью оружия.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ, мужчина «произвёл предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета». Ведомство начало проверку.

