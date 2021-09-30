Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия создали на западном направлении «единую армию»

Александр Лукашенко заявил, что форпост для отражения атаки с Запада в Белоруссии может быть создан в течение месяца. Об этом он рассказал 30 сентября в интервью CNN.



Журналист спросил о том, не может ли Белоруссия в итоге сотрудничества с Россией лишиться независимости и стать «форпостом на западном направлении». Белорусский президент назвал возможность потери суверенитета страны «домыслами». Но при этом признал, что армии двух государств уже почти единое целое.



«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. <...> Поэтому разговоры о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», — подчеркнул Лукашенко.

