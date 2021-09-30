Кудровчанка возмутилась поведению собачницы на Европейском проспекте. Видео появилось в соцсетях 30 сентября, автор утверждает, что издевательства над животным длились дольше.
«На Европейском сегодня жестоко избивала собаку эта девушка. Успела снять только концовку. Лупила ее пару минут концом поводка, пока я не подошла и не начала снимать», — написала Екатерина Кот.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни посоветовали обратиться в полицию, другие указали на то, что собака после случившегося виляет хвостом, а значит, не в стрессовом состоянии.
В мае на улице Крыленко нетрезвый мужчина избивал болонкой шелти. Полиция заинтересовалась инцидентом благодаря видеозаписи очевидца.