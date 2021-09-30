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Жительница Кудрово стала свидетельницей избиения собаки на Европейском проспекте

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Кудровчанка возмутилась поведению собачницы на Европейском проспекте. Видео появилось в соцсетях 30 сентября, автор утверждает, что издевательства над животным длились дольше.

«На Европейском сегодня жестоко избивала собаку эта девушка. Успела снять только концовку. Лупила ее пару минут концом поводка, пока я не подошла и не начала снимать», — написала Екатерина Кот.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни посоветовали обратиться в полицию, другие указали на то, что собака после случившегося виляет хвостом, а значит, не в стрессовом состоянии.

В мае на улице Крыленко нетрезвый мужчина избивал болонкой шелти. Полиция заинтересовалась инцидентом благодаря видеозаписи очевидца.

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Комментарии (5)

Иван 2пырьев
Котюне стоило бы побольше времени уделять своей скучной жизни
shushu
Кудрово. Европейский проспект, но совсем не Европа.
hal9000
Собака скулит не всегда когда ее обижают..они тоже хитрые ..могут заскулить если просто за лапу возьмешь..чтоб их погладили...но тут все понятно..Кудрово Ипотека ..дети без детского сада..кредит за машину...вот и отрывается на собаке..
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