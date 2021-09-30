«Лаборатория Касперского» предупредила о рассылке вредоносного вируса от имени финансового регулятора

«Лаборатория Касперского» предупредила пользователей Интернета о новой вредоносной рассылке от имени одного из финансовых регуляторов.
Как сообщили в пресс-службе компании 30 сентября, рассылка началась накануне в 23:30. На электронную почту пользователей приходит письмо с темой: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). «название регулятора» (Запрос документов)». Оно содержит вредоносный софт для удалённого доступа к компьютеру получателя письма, пояснили в лаборатории.
К настоящему моменту специалисты компании уже зафиксировано более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения.
Ранее «Фонтанка» писала, что утром 30 сентября пользователи почтового сервиса Mail.ru жаловались на подозрительные сообщения с тестовым заданием или отчётом по нему. В самой компании объяснили это технической ошибкой.