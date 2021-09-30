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Из горящего дома в Тюмени спасли 12 человек

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Сотрудники МЧС спасли 12 человек из дома № 10 на Народной улице в Тюмени, где загорелась кровля. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Всего эвакуирован 51 человек. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. На месте работают спасатели.

Как передает портал 72.RU, из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по Народной улице. На место прибыл заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Ранее сообщалось, что в десятиэтажном доме в Тюмени горит крыша. По словам местных жителей, там велись ремонтные работы. Люди считают, что загореться мог пластик или рубероид.

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