Сотрудники МЧС спасли 12 человек из дома № 10 на Народной улице в Тюмени, где загорелась кровля. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



Всего эвакуирован 51 человек. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. На месте работают спасатели.



Как передает портал 72.RU, из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по Народной улице. На место прибыл заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

