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Автомобиль всмятку. Погибшего водителя после ДТП в Ленобласти пришлось доставать спасателям

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Серьезная авария произошла 30 сентября в Лодейнопольском районе Ленобласти. Один человек погиб.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, на дороге около поселка Свирьстрой столкнулись два легковых автомобиля. На фото с места ДТП видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Одна из машин, с разбитой передней частью, осталась стоять на дороге, а вторую отбросило в лес. Она буквально превратилась в груду металла, но особенно сильно вмят правый бок.

В результате аварии погиб водитель одного из автомобилей. Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля деблокировали погибшего из машины и передали полиции.

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