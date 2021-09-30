Можно жаловаться. Суд разрешил петербургской «Звезде» предъявлять претензии бывшему руководству

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Пожалуй, самые необычные за последние годы решения вынес Арбитражный суд Свердловской области по иску петербургского ПАО «Звезда», крупнейшего в России производителя дизельных силовых установок для кораблей Военно-Морского Флота. Арбитраж позволил «Звезде» признать недействительными собственные обязательства не предъявлять претензий к возглавлявшим компанию до середины 2018 года Павлу Плавнику и его коллегам. Четыре таких иска свердловский суд удовлетворил 21 и 29 сентября, одно из решений 29 сентября опубликовано — в нем суд ссылается на противоречие обещаний гарантированным Конституцией правам и свободам.



ПАО «Звезда» — крупнейший в России разработчик и производитель дизельных силовых установок для нужд судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики. Основной заказчик — Военно-Морской Флот РФ. Выручка компании за 2020 год составила около 2 млрд рублей. После 2014 года портфель заказов «Звезды» вырос почти в 10 раз — это случилось из-за присоединения Крыма, последовавшие за которым международные санкции лишили российский ВМФ комплектующих из Европы. «Звезда» на несколько лет перестала справляться со сроками исполнения своих обязательств, но постепенно эта ситуация исправляется.

Из решения свердловского арбитража видно, что взятое на себя «Звездой» необычное обязательство было оформлено в виде соглашения 3 августа 2018 года и касалось договора купли-продажи акций ПАО «Звезда», заключенного 29 мая 2018-го. Согласно ему, контролируемое руководителем «Звезды» Павлом Плавником ООО «ПИК «Звезда» продало 5,02 % ПАО компании «Дилинг» из Свердловской области.

«Между ООО «ПИК «Звезда», ООО «Дилинг» и ПАО «Звезда» заключено соглашение от 03.08.2018, по условиям которого ООО «Дилинг» и ПАО «Звезда» заявляют полный отказ от любого рода претензий к ООО «ПИК «Звезда» и руководителям ПАО «Звезда», работавшим в ПАО «Звезда» до мая — июля 2018 года, гарантируют, что никакие претензии не будут предъявляться в дальнейшем в судебные, в правоохранительные и иные органы, независимо от любых, в т. ч. вновь вскрывающихся, обстоятельств…» — написано в опубликованном 29 сентября судебном решении, признавшем соглашение недействительным.



Три других судебных решения, тексты которых пока не опубликованы, судя по имеющимся на сайте «Электронное правосудие» сведениям, идентичны. Надо полагать, они касаются таких же обязательств ПАО «Звезда» никому не жаловаться на своих бывших руководителей в связи с другими договорами, по которым аффилированные с Павлом Плавником компании продали тому же «Дилингу» и также зарегистрированному в Свердловской области ООО «Акцент» акции «Звезды».

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», до 28 мая 2018 года ПАО «Звезда» руководил Павел Плавник в качестве генерального директора управляющей компании. Договор продажи акций «Звезды», к которому относится отмененное судом обещание никому не жаловаться, датируется, напомним, 29-м мая.

СПАРК показывает, что в первом квартале 2019 года «Дилингу» и «Акценту» принадлежали 21,93 % и 24,99 % акций ПАО «Звезда» соответственно. Видимо, приобретение именно этих акций было в 2018 году защищено отмененными судом странными обещаниями.

В июне этого года Невский районный суд Петербурга арестовал Павла Плавника и еще трех бывших топ-менеджеров «Звезды» по обвинению в растрате 142 млн рублей, которые «Звезда» получила от Министерства обороны (ч. 4 ст. 160 УК РФ) . В уголовном деле речь идет о выводе денег через фирмы-однодневки в 2014–2015 годах.



Похоже, обещания об отказе от «любого рода претензий к руководителям ПАО «Звезда», работавшим в ПАО «Звезда» до мая — июля 2018 года» касаются как раз тех, кого обвинили в растрате.

Четыре иска об отказе от обещаний никому не жаловаться «Звезда» отправила в Арбитражный суд Свердловской области спустя неделю после того, как петербургское представительство одного из самых известных в стране адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и 3 связанные с Павлом Плавником компании (ПАО «Компания Гермес», ООО «ПИК «Звезда» и АО «Техноприбор-М») обратились в петербургский арбитраж с претензиями к «Звезде». Суть претензий система «Электронное правосудие» пока не раскрывает, видно лишь, что прямые финансовые требования к «Звезде» аффилированных с Плавником компаний превышают 175 млн рублей, кроме того, речь идет о признании недействительными неких сделок.

Подробности автор статьи узнал в пресс-службе «Звезды»:

«В связи с привлечением бывшего акционера ПАО «Звезда» Павла Плавника к уголовной ответственности и взятием его под стражу, им и аффилированными с ним компаниями были предприняты попытки пересмотреть условия продажи акций предприятия. Предприятие готово к судебным разбирательствам и считает, что ранее заключенные сделки были совершены законно, с соблюдением интересов сторон…» — сообщили в компании.



Скорее всего, в исках связанных с Павлом Плавником компаний речь идет о признании недействительными сделок о продаже акций «Звезды». Причем сама «Звезда» связывает эти иски с арестом Плавника и его бывших коллег за растрату, якобы имевшую место за 3–4 года до продажи акций. Впрочем, не жаловаться по этому поводу «Звезда» и не обещала.

Лев Годованник

Справка:

По данным СПАРК с актуализацией на I квартал 2019 года, по 24,99 % акций ПАО «Звезда» принадлежат ООО «Уральский дизель-моторный завод» и ООО «Акцент», 21,93 % у ООО «Дилинг», оставшиеся 19,54 % — у ООО «Евроинвест». Все компании зарегистрированы в Свердловской области, но только «Уральский дизель-моторный завод» входит в группу «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского.

«Дилинг» и «Акцент», оказавшиеся в центре нынешних судебных процессов, принадлежат свердловским бизнесменам Павлу Бакланову и Эдуарду Соломахе. СПАРК не видит никакой связи между ними и группой «Синара». Впрочем, в конце 2020 года в издании Уральского федерального университета его выпускник Эдуард Соломаха представлен как руководитель казначейства АО «Группа Синара».



Павел Плавник в нулевых годах стал известным петербургским предпринимателем и общественным деятелем. Он входил в Промышленный совет при губернаторе, а в 2017 году занял 3-е место в рейтинге руководителей Петербурга и Ленобласти в сфере «машиностроение». В ноябре 2003 года он занял пост генерального директора «Звезды» и занимал его до апреля 2012-го. В 2015 году стал членом совета директоров «Звезды», какое-то время возглавлял его.

