В реконструкции железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в Петербурге завершен ключевой этап. На рельсы, уложенные по пролетам новой конструкции, переключено движение грузовых поездов.
О том, что на временном путепроводе, который строился на период реконструкции основного, разобраны пути, 30 сентября рассказал официальный телеграм-канал РЖД. Сообщается, что на завершающем этапе будут укреплять устои насыпи, окрашивать пролетные строения, монтировать архитектурное освещение, проводить благоустройство.
Напомним, полноценное открытие обещают не позднее 27 мая 2022 года. Путепровод над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская — Предпортовая был закрыт в прошлом году для строительства нового; для поездов был сооружен временный мост.
Новый трехпролетный путепровод длиной 108 метров позволит расширить проходящую под ним автомобильную дорогу до четырёх полос в каждую сторону, а в перспективе — до пяти полос. Согласованный с комитетом по градостроительству и архитектуре проект предполагает создание нового архитектурно-декоративного оформления въезда в Северную столицу, с подсветкой и гербом города.