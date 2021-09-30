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Грузовые поезда запускают по новому Пулковскому путепроводу

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В реконструкции железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в Петербурге завершен ключевой этап. На рельсы, уложенные по пролетам новой конструкции, переключено движение грузовых поездов.

О том, что на временном путепроводе, который строился на период реконструкции основного, разобраны пути, 30 сентября рассказал официальный телеграм-канал РЖД. Сообщается, что на завершающем этапе будут укреплять устои насыпи, окрашивать пролетные строения, монтировать архитектурное освещение, проводить благоустройство.

Фото: РЖД
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Напомним, полноценное открытие обещают не позднее 27 мая 2022 года. Путепровод над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская — Предпортовая был закрыт в прошлом году для строительства нового; для поездов был сооружен временный мост.

Фото: РЖД
Фото: РЖД
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Новый трехпролетный путепровод длиной 108 метров позволит расширить проходящую под ним автомобильную дорогу до четырёх полос в каждую сторону, а в перспективе — до пяти полос. Согласованный с комитетом по градостроительству и архитектуре проект предполагает создание нового архитектурно-декоративного оформления въезда в Северную столицу, с подсветкой и гербом города.

Фото: РЖД

Инженерное сооружение возводится на перегоне Среднерогатская — Предпортовая, который является ключевым транспортным коридором по направлению в Большой морской порт Санкт-Петербурга. Для обеспечения бесперебойного движения грузовых поездов на этом участке в короткие сроки был построен временный железнодорожный путепровод, введенный в эксплуатацию в феврале. Это решение позволило демонтировать пролетные строения и опоры старого путепровода, построенного в довоенный период, и приступить к возведению нового мостового перехода над Пулковским шоссе.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Кто-то же собрался порт в Усть-Лугу переводить.
07A
Каждый день в России сдают в эксплуатацию новый объект, не зря мы проголосовали за ЕР!
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