Пулковский путепровод для грузового железнодорожного движения будет построен не позже 27 мая 2022 года. С февраля поезда пересекают шоссе по временному мосту.
О планах успеть к следующему Дню города 27 мая рассказали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров. Начались работы в августе. Белозеров анонсировал появление железнодорожного подхода к к аэропорту, подчеркнув, что он будет уникальным, так как ветка станет не тупиковой, а будет включена в диаметры городской электрички. «Фонтанка» подробно рассказывала о концепции РЖД по организации пассажирского и городского движения в Петербурге и Ленобласти.
Путепровод над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская — Предпортовая был закрыт в прошлом году для строительства нового; для поездов сооружен временный мост. Поставлена задача увеличить габарит под путепроводом по ширине. По данным ОЖД, новый трехпролетный путепровод длиной 108 метров позволит расширить проходящую под ним автомобильную дорогу до 4-х полос в каждую сторону, а в перспективе — до 5 полос. В настоящее время строители ведут подготовку устоев и опорных частей для последующей сборки и монтажа оставшихся пролетов сооружения.