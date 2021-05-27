Пулковский путепровод для грузового железнодорожного движения будет построен не позже 27 мая 2022 года. С февраля поезда пересекают шоссе по временному мосту.



О планах успеть к следующему Дню города 27 мая рассказали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров. Начались работы в августе. Белозеров анонсировал появление железнодорожного подхода к к аэропорту, подчеркнув, что он будет уникальным, так как ветка станет не тупиковой, а будет включена в диаметры городской электрички. «Фонтанка» подробно рассказывала о концепции РЖД по организации пассажирского и городского движения в Петербурге и Ленобласти.