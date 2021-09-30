Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 30 сентября, во время осмотра места взрыва специалисты нашли и обследовали более 130 снарядов различного калибра, несколько десятков взрывателей и запалов, а также гранату Ф-1, патроны и порох.

По мнению экспертов, всё найденное — боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Их оставили под охраной полиции для дальнейшей передачи для уничтожения военным саперам.



Как писала «Фонтанка», взрыв в гараже в поселке Перово произошел накануне около двух часов дня. После него в больницу увезли 40-летнего владельца с травматической ампутацией пальцев, переломами челюсти, грудной клетки и обеих ног.

