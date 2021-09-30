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После взрыва в гараже в Перово взрывотехники нашли там больше сотни снарядов. Пострадавший скончался в больнице

До ночи работали взрывотехники ОМОНа в гараже поселка в Выборгском районе области после подрыва одного из снарядов, который пытался распилить 40-летний местный житель.

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Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 30 сентября, во время осмотра места взрыва специалисты нашли и обследовали более 130 снарядов различного калибра, несколько десятков взрывателей и запалов, а также гранату Ф-1, патроны и порох.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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По мнению экспертов, всё найденное — боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Их оставили под охраной полиции для дальнейшей передачи для уничтожения военным саперам.

Как писала «Фонтанка», взрыв в гараже в поселке Перово произошел накануне около двух часов дня. После него в больницу увезли 40-летнего владельца с травматической ампутацией пальцев, переломами челюсти, грудной клетки и обеих ног.

В гараже неподалеку от места взрыва нашли болгарку. По одной из версий, мужчина пытался зачем-то распилить снаряд калибра 76 миллиметров.

Несмотря на усилия медиков, около восьми вечера мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (2)

266084175
Закономерно. Зачем такое количество снарядов одному человеку? На носовое орудие Авроры не подойдут,только на баковые да и старые уже.
Марат Капранов
Премию Дарвина посмертно. Земля пухом.
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