Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 30 сентября, во время осмотра места взрыва специалисты нашли и обследовали более 130 снарядов различного калибра, несколько десятков взрывателей и запалов, а также гранату Ф-1, патроны и порох.
По мнению экспертов, всё найденное — боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Их оставили под охраной полиции для дальнейшей передачи для уничтожения военным саперам.
Как писала «Фонтанка», взрыв в гараже в поселке Перово произошел накануне около двух часов дня. После него в больницу увезли 40-летнего владельца с травматической ампутацией пальцев, переломами челюсти, грудной клетки и обеих ног.
В гараже неподалеку от места взрыва нашли болгарку. По одной из версий, мужчина пытался зачем-то распилить снаряд калибра 76 миллиметров.
Несмотря на усилия медиков, около восьми вечера мужчина скончался в больнице.