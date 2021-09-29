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Пострадавшему при взрыве в гараже под Выборгом оторвало пальцы рук. Он может быть «черным археологом»

Мужчина, который пострадал при взрыве в поселке Перово, находится в тяжелом состоянии

В гараже нашли болгарку, которой мужчина, судя по всему, пытался вскрыть взрывоопасный предмет.

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Мужчину, пострадавшего при взрыве в гараже в поселке Перово, доставили в больницу. Как сообщает 29 сентября 47news, он в крайне тяжелом состоянии.

Пациенту диагностировали минно-взрывную травму, переломы челюсти, грудной клетки и обеих ног, а еще у него оторваны пальцы на руках. По предварительным данным, мужчине около 40 лет. Следствие предполагает, что он может быть «черным археологом», который искал неразорвавшиеся снаряды. В пользу этой версии работает найденная в гараже болгарка, которой мужчина, вероятно, пытался вскрыть взрывоопасный предмет.

Взрыв в гараже в Выборгском районе Ленобласти произошел около двух дня 29 сентября. Обстоятельства продолжают выяснять, другие опасные снаряды на месте ищут взрывотехники ОМОНа.

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Комментарии (2)

Skazochny
археологом?)))))) в редакции баклаху охоты крепкой махнули?
AlBerkut
Один молотком, другой болгаркой...
Премию Дарвина номинанту! 😎
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