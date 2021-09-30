Горизбирком уволил главу ТИК Красносельского района. Она проработала меньше месяца

В избиркоме Матросова проработала меньше месяца. Её отправили проводить выборы на территории, где избирались в Госдуму эсер Надежда Тихонова и единоросс Александр Тетердинко, в середине сентября, за несколько дней до выборов.



Предыдущего председателя территориального избиркома Елену Тюленеву уволили после того, как в одночасье несколько председателей участковых избирательных комиссий Московского района, территории, которая считалась раньше подконтрольной Тетердинко, уволились и были приняты на работу в комиссии Красносельского района, где Тетердинко теперь шёл на выборы. На ситуацию пожаловались справедливороссы, обращения рассмотрели в Центризбиркоме и сочли нарушением законодательства и основанием для отставки Тюленевой.

