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Горизбирком уволил главу ТИК Красносельского района. Она проработала меньше месяца

Санкт-Петербургская избирательная комиссия уволила главу территориальной избирательной комиссии № 47 Красносельского района Анастасию Матросову. Как заявили 30 сентября в Горизбиркоме, она написала заявление по собственному желанию.

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В избиркоме Матросова проработала меньше месяца. Её отправили проводить выборы на территории, где избирались в Госдуму эсер Надежда Тихонова и единоросс Александр Тетердинко, в середине сентября, за несколько дней до выборов.

Предыдущего председателя территориального избиркома Елену Тюленеву уволили после того, как в одночасье несколько председателей участковых избирательных комиссий Московского района, территории, которая считалась раньше подконтрольной Тетердинко, уволились и были приняты на работу в комиссии Красносельского района, где Тетердинко теперь шёл на выборы. На ситуацию пожаловались справедливороссы, обращения рассмотрели в Центризбиркоме и сочли нарушением законодательства и основанием для отставки Тюленевой.

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Комментарии (3)

Vilya
Тетердинко забрал с собой прикормленых председателей УИК. Убрал КОИБы с участков. Плюсом многочисленные нарушения на УИК где он баллотировался. В итоге в превышением голосов в 1% выиграл мандат депутата Госдумы у Тихоновой.
alexadmin
Мавр сделал свое дело...
Abu-Denis
Это как-то влияет на итоги подсчета на участке?
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