Как отмечает представитель МВД Ирина Волк, обыски проходили в Москве, Подмосковье, Воронежской, Смоленской и Пензенской областях. В связке с полицией работали сотрудники ФСБ.

«Правоохранители провели оперативные мероприятия в отношении группы граждан, в результате которых изъяли из квартир и частных домов в нескольких регионах России 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства М-16, обрез охотничьего ружья. Также обнаружены два карабина и один предмет, конструктивно схожий с карабином, пять запалов, граната Ф-1, более 500 патронов, свыше трех килограммов взрывчатого вещества. Несколько единиц изъятого оружия переделаны из охолощенного под стрельбу боевыми патронами», — перечислили в МВД.

Также была пресечена деятельность трёх мастерских по переделке охолощенного оружия в боевое. Кулибины работали в Московской, Пензенской и Смоленской областях. Силовики задержали пятерых, в отношении их возбуждены уголовные дела.



Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о 18 накрытых за сентябрь подпольных оружейных мастерских.

