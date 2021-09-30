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Дед, отдай ружье. Полиция изымает у гражданского населения обрезы и револьверы

МВД России продолжает изымать оружие из незаконного оборота. 30 сентября пресс-служба ведомства показала кадры, на которых пожилой мужчина достает из стола коллекцию пистолетов.

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Как отмечает представитель МВД Ирина Волк, обыски проходили в Москве, Подмосковье, Воронежской, Смоленской и Пензенской областях. В связке с полицией работали сотрудники ФСБ.

«Правоохранители провели оперативные мероприятия в отношении группы граждан, в результате которых изъяли из квартир и частных домов в нескольких регионах России 17 пистолетов и револьверов, штурмовую винтовку иностранного производства М-16, обрез охотничьего ружья. Также обнаружены два карабина и один предмет, конструктивно схожий с карабином, пять запалов, граната Ф-1, более 500 патронов, свыше трех килограммов взрывчатого вещества. Несколько единиц изъятого оружия переделаны из охолощенного под стрельбу боевыми патронами», — перечислили в МВД.

Также была пресечена деятельность трёх мастерских по переделке охолощенного оружия в боевое. Кулибины работали в Московской, Пензенской и Смоленской областях. Силовики задержали пятерых, в отношении их возбуждены уголовные дела.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о 18 накрытых за сентябрь подпольных оружейных мастерских.

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Комментарии (6)

PapaKarlo
Изъяли по всей РФ, аж 16 ржавых наганов! Ну, и ну... Это от Балтики до Тихого океана. Как мощно народ вооружен!
266222463
ТТ со свето-звуковыми патронами достали из ящика. Так может СХП они.
265947515
Не перестаю удивляться Ирине Волк, почему она до сих пор не маршал?
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