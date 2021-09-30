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Новая хакерская группировка атакует ТЭК и авиапром по всему миру

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Новая хакерская группировка ChamelGang проводит кибератаки на ТЭК и авиапром во всем мире, включая Россию.

«С марта под прицел попали отечественные компании в ТЭК и авиапроме, как минимум две атаки оказались успешными», — сообщает 30 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Кроме России хакеры проводят атаки на Индию, США, Тайвань и Германию. Их интересуют данные из скомпрометированных сетей.

Стратегия ChamelGang заключается в маскировке фишинговых доменов так, чтобы они напоминали Microsoft, TrendMicro, McAfee, IBM, Google.

Эксперты по кибербезопасности допускают, что за атаками на такие важные объекты могут стоять кибернаемники и проправительственные группировки.

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Комментарии (1)

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ПО ТЭКу было бы любопытно многим увидеть файлы с реальными расходами топлива и проданными в результате электроэнергии и тепла потребителям - там КПД давно уже выше ста процентов!
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