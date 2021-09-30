Новая хакерская группировка атакует ТЭК и авиапром по всему миру

Новая хакерская группировка ChamelGang проводит кибератаки на ТЭК и авиапром во всем мире, включая Россию.



«С марта под прицел попали отечественные компании в ТЭК и авиапроме, как минимум две атаки оказались успешными», — сообщает 30 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.



Кроме России хакеры проводят атаки на Индию, США, Тайвань и Германию. Их интересуют данные из скомпрометированных сетей.



Стратегия ChamelGang заключается в маскировке фишинговых доменов так, чтобы они напоминали Microsoft, TrendMicro, McAfee, IBM, Google.

