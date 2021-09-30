FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Во Внуково мужчина сбежал от депортации, пострадал конвоир

3
Печать

Второй день подряд в московском Внуково происходят нестандартные ЧП, оба — с иностранцами.

Как сообщает Baza, 30 сентября в аэропорту из-под конвоя сбежал мужчина, которого собирались депортировать из России — в Грузию через Армению. Александр Д., по данным телеграм-канала, прикидывался хромым и ходил с тросточкой, чтобы усыпить бдительность охранников. Утром его привезли во Внуково, чтобы посадить на самолёт. Внезапно он сорвался и побежал к поджидавшему его автомобилю. За ним рванул конвоир, зацепился было за машину, но упал и потерял сознание.

Беглец скрылся, его разыскивают. Конвоира с травмами доставили в медучреждение, передаёт «База».

29 сентября в том же аэропорту в Москве «человек-паук» (предположительно испанец) забрался под крышу терминала и грозился спрыгнуть. Его сняли и передали полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

PapaKarlo
Преступником был сбежавший? Или просто незаконный мигрант?
Skazochny
Давитаиа фамилия беглеца, смысл скрывать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний