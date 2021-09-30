Во Внуково мужчина сбежал от депортации, пострадал конвоир

Второй день подряд в московском Внуково происходят нестандартные ЧП, оба — с иностранцами.
Как сообщает Baza, 30 сентября в аэропорту из-под конвоя сбежал мужчина, которого собирались депортировать из России — в Грузию через Армению. Александр Д., по данным телеграм-канала, прикидывался хромым и ходил с тросточкой, чтобы усыпить бдительность охранников. Утром его привезли во Внуково, чтобы посадить на самолёт. Внезапно он сорвался и побежал к поджидавшему его автомобилю. За ним рванул конвоир, зацепился было за машину, но упал и потерял сознание.
Беглец скрылся, его разыскивают. Конвоира с травмами доставили в медучреждение, передаёт «База».
29 сентября в том же аэропорту в Москве «человек-паук» (предположительно испанец) забрался под крышу терминала и грозился спрыгнуть. Его сняли и передали полиции.