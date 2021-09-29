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В аэропорту Внуково завелся «человек-паук». Мужчина залез под крышу терминала и грозился спрыгнуть

В аэропорту Внуково с крыши терминала снимали забравшегося туда мужчину

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Во аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и грозился спрыгнуть. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент «человека-паука» уже сняли с конструкций и передали сотрудникам полиции. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

В аэропорту добавили, что любитель острых ощущений, по предварительным сведениям, иностранец. На месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял.

Автор: КРЫЛАТСКОЕ LIVE/Соседи

По информации из Telegram-каналов, «скалолаз» — гражданин Испании. Мужчина якобы решился на отчаянный шаг из-за тоски по дому. Билет в родные пенаты у него только на 3 октября, тогда как улететь он хотел раньше, но не смог поменять билет. Вероятно, таким экстраординарным способом он хотел привлечь внимание к своей личной беде.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых заметен человек, восседающий на железных конструкциях под потолком аэропорта.

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Комментарии (1)

Алексей Власов
Опять службисты охрану проверяют. Вот ведь, блин, артистичные люди с фантазией, с душой.
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