Во аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и грозился спрыгнуть. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент «человека-паука» уже сняли с конструкций и передали сотрудникам полиции. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
В аэропорту добавили, что любитель острых ощущений, по предварительным сведениям, иностранец. На месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял.
Автор: КРЫЛАТСКОЕ LIVE/Соседи
По информации из Telegram-каналов, «скалолаз» — гражданин Испании. Мужчина якобы решился на отчаянный шаг из-за тоски по дому. Билет в родные пенаты у него только на 3 октября, тогда как улететь он хотел раньше, но не смог поменять билет. Вероятно, таким экстраординарным способом он хотел привлечь внимание к своей личной беде.
Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых заметен человек, восседающий на железных конструкциях под потолком аэропорта.