Во аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу терминала и грозился спрыгнуть. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



На данный момент «человека-паука» уже сняли с конструкций и передали сотрудникам полиции. Об этом 29 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

В аэропорту добавили, что любитель острых ощущений, по предварительным сведениям, иностранец. На месте работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял.