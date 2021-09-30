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Роскомнадзор грозит «Фейсбуку» невиданным штрафом

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Американскую корпорацию Facebook в России собираются оштрафовать на сумму, равную десятой части всей выручки компании, пишут 30 сентября «Ведомости». Причина — повторное неудаление запрещённой информации.

Как рассказали изданию в пресс-службе Роскомнадзора, 4 октября представители Facebook были вызваны в ведомство на составление протокола о нарушении законодательства. Затем протокол рассмотрит суд и определит размер штрафа. Он «может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», заявили в Роскомнадзоре. Российская выручка Facebook оценивается в районе 12 миллиардов рублей.

Кроме того, Роскомнадзор в октябре намерен составить протокол и на Google — также за повторное правонарушение. К ответственности по статье 13.41, часть 5, КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) чиновники хотят привлечь Google LLC, который владеет видеохостингом YouTube. Штраф обещают также от 1/20 до 1/10 годового оборота.

Нормы об оборотных штрафах за данные нарушения действуют в РФ с конца 2020 года, до Facebook по ним никто не привлекался, отмечает эксперт «Ведомостей».

Российские суды в этом году активно штрафуют Twitter, Facebook, Google, TikTok и прочие крупные интернет-компании, но по другим статьям, так что штрафы не превышают 20 миллионов рублей. Несколько дней назад генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что видеосервис сделает всё для того, чтобы урегулировать вопросы своей деятельности в России, — несмотря на возможные разногласия с властями.

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Комментарии (2)

karbofos
Хотят добиться, чтобы зарубежные сервисы прекратили работу в России.
AndrewBarsik
РосКомНадзор- абсолютно бесполезное ведомство, пожирающее средства налогоплательщиков. Пытался добиться от них привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 13.11 КоАП РФ, коллекторского агентства Петроэлектросбыт, которому продажные чиновники незаконно передают персональные данные граждан без их согласия. Бесполезно! РосКомНадзор бился за злодеев как львица за детёнышей. Мало того, что они не делают ничего полезного, так они ещё помогают нарушителям уйти от ответственности. Если бы в стране существовала законно избранная власть, которая бы определяла бюджет в соответствии с интересами народа, а не кучки олигархов, то РосКомНадзор не получил бы ни копейки, а всё полученное за предыдущие годы в виде "зарплата" его сотрудникам пришлось бы вернуть, как незаконное обогащение.
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