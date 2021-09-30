Роскомнадзор грозит «Фейсбуку» невиданным штрафом

Как рассказали изданию в пресс-службе Роскомнадзора, 4 октября представители Facebook были вызваны в ведомство на составление протокола о нарушении законодательства. Затем протокол рассмотрит суд и определит размер штрафа. Он «может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», заявили в Роскомнадзоре. Российская выручка Facebook оценивается в районе 12 миллиардов рублей.

Кроме того, Роскомнадзор в октябре намерен составить протокол и на Google — также за повторное правонарушение. К ответственности по статье 13.41, часть 5, КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) чиновники хотят привлечь Google LLC, который владеет видеохостингом YouTube. Штраф обещают также от 1/20 до 1/10 годового оборота.



Нормы об оборотных штрафах за данные нарушения действуют в РФ с конца 2020 года, до Facebook по ним никто не привлекался, отмечает эксперт «Ведомостей».

Российские суды в этом году активно штрафуют Twitter, Facebook, Google, TikTok и прочие крупные интернет-компании, но по другим статьям, так что штрафы не превышают 20 миллионов рублей. Несколько дней назад генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки заявила, что видеосервис сделает всё для того, чтобы урегулировать вопросы своей деятельности в России, — несмотря на возможные разногласия с властями.

