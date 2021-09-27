Гендиректор YouTube: Мы сделаем всё возможное для решения вопросов с российскими властями

Генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки намерена продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями. По её словам, видеосервис сделает всё возможное для того, чтобы урегулировать вопросы своей деятельности в стране.



В интервью Bloomberg TV от 27 сентября Воджицки рассказала о работе в РФ: «Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать» (цитата по ТАСС). «Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», — сказала Воджицки (цитата по РИА Новости).

