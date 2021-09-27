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Гендиректор YouTube: Мы сделаем всё возможное для решения вопросов с российскими властями

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Генеральный директор YouTube Сюзан Воджицки намерена продолжать работу в России, несмотря на возможные разногласия с властями. По её словам, видеосервис сделает всё возможное для того, чтобы урегулировать вопросы своей деятельности в стране.

В интервью Bloomberg TV от 27 сентября Воджицки рассказала о работе в РФ: «Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать» (цитата по ТАСС). «Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», — сказала Воджицки (цитата по РИА Новости).

На вопрос об удалении отдельных роликов гендиректор ответила, что считает свободу слова «ключевой ценностью» для платформы. «Когда мы работаем с правительствами, существует много аспектов, которые мы принимаем во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», — сказала глава YouTube.

«Мы, конечно, получаем запросы от властей и изучаем, почему мы получили такой запрос, что происходит на местах, и принимаем решение, основываясь на целом ряде разных факторов», — заявила Воджицки.

Напомним, в сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в соответствии с законом о самоконтроле, по которому интернет-площадки должны сами выявлять и блокировать запрещённый контент. В реестр в числе прочих уже включён и YouTube.

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