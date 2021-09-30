Массовое ДТП произошло на улице Ворошилова в Невском районе Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 30 сентября, столкнулись пять автомобилей, последним каршеринговый. Перед ним — большой Cadillac Escalade ESV, цены на его запчасти дороже, чем у других участников ДТП, отмечают подписчики группы.
Обычно водитель именно последней в «паровозике» машины считается виновником аварии. «Маленькая машинка каршеринга наворотила больших бед. Как успела так разогнаться за 40 метров от перекрестка, непонятно», — удивляется автор поста.
Однако на этот раз есть сомнения в том, что водитель каршеринга виноват на