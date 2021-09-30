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У Оккервиля собрался длинный «паровоз», последний — каршеринг. Но очевидцы грешат на «Кадиллак»

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Массовое ДТП произошло на улице Ворошилова в Невском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 30 сентября, столкнулись пять автомобилей, последним каршеринговый. Перед ним — большой Cadillac Escalade ESV, цены на его запчасти дороже, чем у других участников ДТП, отмечают подписчики группы.

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Обычно водитель именно последней в «паровозике» машины считается виновником аварии. «Маленькая машинка каршеринга наворотила больших бед. Как успела так разогнаться за 40 метров от перекрестка, непонятно», — удивляется автор поста.

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Однако на этот раз есть сомнения в том, что водитель каршеринга виноват на 100 %. «Чтобы так толкнуть почти 3 тонны «Кадиллака», стоящего на тормозах, каршеринг должен был сложиться по центральную стойку. Похоже, «Кадиллак» тут автор событий. А каршеринг просто дополнил случившуюся картинку уже», — рассуждает подписчик Смол Блок. Андрей утверждает, что видел ДТП и что каршеринг не виноват. «Кадиллак», по его словам, «хотел выскочить в первую полосу и выскочил, подрезав каршеринговую машину».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Какая оригинальная автоподстава. Чтобы четыре раза не морочиться...
кто-то страшный
Запчасти дороже?! Да продажа этого престарелого кадила не покроет ремонта порша или x6.
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