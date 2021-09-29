Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Знаком отличия его удостоили за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.
Фотографию выписки соответствующего указа президента России в своем Instagram-аккаунте 29 сентября опубликовал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«О заслугах Рамзана Ахматовича перед Родиной знает весь мир! Своим добросовестным трудом, смелостью на поле боя и решимостью на политической арене снискал себе безграничное уважение наш легендарный Лидер», — гласит запись в социальной сети.
«Фонтанка» писала, что Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав на выборах главы региона 99,7%. Два других кандидата — Халид Накаев и Иса Хаджимурадов — получили 0,12% и 0,15% голосов соответственно.