Суд предоставил отсрочку Facebook для выплаты штрафа в 26 млн рублей за неудаление информации

Мировой суд Таганского района Москвы предоставил компании Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафа в 26 млн рублей. Об этом 29 сентября сообщается в телеграм-канале столичных судов.



Как пишет ТАСС, Facebook попросила отсрочить выплату штрафа из-за технических проблем. Компания ранее была оштрафована на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.



Ранее «Фонтанка» писала, что за неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

