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Суд предоставил отсрочку Facebook для выплаты штрафа в 26 млн рублей за неудаление информации

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Мировой суд Таганского района Москвы предоставил компании Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафа в 26 млн рублей. Об этом 29 сентября сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Как пишет ТАСС, Facebook попросила отсрочить выплату штрафа из-за технических проблем. Компания ранее была оштрафована на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее «Фонтанка» писала, что за неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

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Комментарии (3)

jump
А дальше "поставят на счётчик".
drakon1984
Ах, Моська...
Igor_VS
У них капитализация больше, чем у РФ. Опять же лобби в конгрессе. Нажалуются конгрессменам. Те втиснут какую-нибудь поправочку в бюджет. Чего-то нельзя для России, скажем на миллиард зеленых. Я без злобы, только реалии.
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