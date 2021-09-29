В России подорожали помидоры, а яблоки и морковь стали чуть дешевле

Помидоры в России за неделю с 21 по 27 сентября подорожали на 10,1%. При этом в 36 регионах страны недельный рост цен на них составил 10,1–28,3%, сообщается 29 сентября на сайте Росстата.



Также выросли цены на огурцы (4,2%) и картофель (1,8%). Яблоки же подешевели на 2%, морковь — на 1,2%, а белокочанная капуста и репчатый лук — на 0,5%. Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%.



Рост цен на говядину, свинину, сосиски и молоко за неделю составил 0,6%. Колбасы, сливочное масло, мука, хлеб и гречневая крупа подорожали на 0,3%. Стоимость куриных яиц в среднем по стране выросла на 3,5%, на 1,1% подорожало куриное мясо (в ряде регионов на 2,1–3,6%).

