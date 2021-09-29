Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в «Лефортово»

Арестованный по подозрению в организации двух убийств и участии в преступном сообществе и находящийся сейчас в СИЗО «Лефортово» экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил голодовку.



Как сообщает 29 сентября «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Арашукова, его подзащитный жалуется на то, что ему не предоставляют свидание и не разрешают звонить родственникам. Он голодает с понедельника. В настоящий момент Арашуков переведён в отдельную камеру. Со среды он намерен также отказаться и от воды, уточнил адвокат.

