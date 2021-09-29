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Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в «Лефортово»

Адвокат Арашукова сообщил о его голодовке в СИЗО

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Арестованный по подозрению в организации двух убийств и участии в преступном сообществе и находящийся сейчас в СИЗО «Лефортово» экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил голодовку.

Как сообщает 29 сентября «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Арашукова, его подзащитный жалуется на то, что ему не предоставляют свидание и не разрешают звонить родственникам. Он голодает с понедельника. В настоящий момент Арашуков переведён в отдельную камеру. Со среды он намерен также отказаться и от воды, уточнил адвокат.

Комментариями ФСИН по ситуации с Арашуковым агентство пока не располагает.

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали в январе на пленарном заседании Совета Федерации. Он арестован по обвинению в причастности к двум убийствам общественных деятелей в 2010 году в Карачаево-Черкесии. Также ему вменяют участие в преступном сообществе, созданном его отцом, и давление на свидетеля.

Его отец Рауль был задержан в Петербурге в тот же день, его обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы вину не признают. Всего в их деле 11 фигурантов, трое из них объявлены в розыск. В частности, Рауф Арашуков считает свое преследование «политическим заказом».

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Комментарии (4)

Шихаэль Мумахер
правильно, продукты надо экономить
ivana
четыре класса образования и Валька стакан приняла в сенаторы...
мухомор
Этому пухляшу голодание даже на пользу.
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