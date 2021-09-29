Вслед за Московским шоссе в Пушкинском районе Петербурга днем 29 сентября встала и Софийская улица. Там тоже ДТП с грузовиком — с одним, но занявшим сразу две полосы.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Софийской улице, в районе моста через реку Кузьминку, перевернулся грузовой фургон. При этом машину развернуло поперек дороги, из-за чего она перегородила два ряда справа.