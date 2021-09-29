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«Перевертыш» разлегся на две полосы и собрал пробку на Софийской в сторону Петербурга

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Вслед за Московским шоссе в Пушкинском районе Петербурга днем 29 сентября встала и Софийская улица. Там тоже ДТП с грузовиком — с одним, но занявшим сразу две полосы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Софийской улице, в районе моста через реку Кузьминку, перевернулся грузовой фургон. При этом машину развернуло поперек дороги, из-за чего она перегородила два ряда справа.

Авария произошла в направлении Петербурга, и в сторону города скопилась пробка на несколько километров. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется почти от Колпинского шоссе. Стоит Софийская улица и в обратную сторону — почти на 4 километра.

На Московском шоссе тоже скопилась большая пробка из-за ДТП. Там столкнулись по крайней мере три большегруза и две легковые машины, полностью перекрыв дорогу в Петербург. Проезд остался только по обочине.

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