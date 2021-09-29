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Тренер юных гандболистов, подозреваемых в ставках на свои матчи, подал в отставку

Наставник юношеской гандбольной сборной Иванов ушёл в отставку на фоне скандала с игрой на ставках

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Главный тренер юношеской сборной по гандболу Виталий Иванов, чьи подопечные подозреваются в игре на ставках, подал в отставку. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Сами игроки получили дисквалификации: четверо — на пять лет, двое — на два года, ещё двое — до 30 июля 2022 года.

В августе 2021 года на чемпионате Европы в Хорватии юношеская сборная России по гандболу проиграла в шести из семи матчей и заняла 15-е итоговое место из 16. Вскоре восемь игроков попали под подозрения в манипуляциях результатами матчей из-за ставок и были отстранены от выступлений комиссией по этике ФГР. Двое из них оказались родом из Петербурга и Ленинградской области. Это Даниил Дмитриев и Максим Найдунов соответственно.

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Комментарии (1)

tsodd
Не юношеская команда, а молодёжная. Там игроки до 18 лет. Дисквалификация на пять лет - это конец карьеры. Сейчас в армию сходят, а потом что делать?
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