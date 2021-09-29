Тренер юных гандболистов, подозреваемых в ставках на свои матчи, подал в отставку

Главный тренер юношеской сборной по гандболу Виталий Иванов, чьи подопечные подозреваются в игре на ставках, подал в отставку. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.



Сами игроки получили дисквалификации: четверо — на пять лет, двое — на два года, ещё двое — до 30 июля 2022 года.



В августе 2021 года на чемпионате Европы в Хорватии юношеская сборная России по гандболу проиграла в шести из семи матчей и заняла 15-е итоговое место из 16. Вскоре восемь игроков попали под подозрения в манипуляциях результатами матчей из-за ставок и были отстранены от выступлений комиссией по этике ФГР. Двое из них оказались родом из Петербурга и Ленинградской области. Это Даниил Дмитриев и Максим Найдунов соответственно.

