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Гандболистов молодежной сборной России из Петербурга и Ленобласти заподозрили в ставках на матчи со своим участием

Сразу восемь игроков юношеской сборной России по гандболу были отстранены по решению национальной федерации. Как сообщили на официальном сайте ФГР 21 сентября, их заподозрили в ставках на матчи чемпионата Европы-2021, который проходил в августе в Хорватии.

Список отстраненных игроков: Дмитрий Кандыбин («Чеховские медведи — УОР № 4», Московская область), Александр Морозов («Чеховские медведи — 2», Московская область), Никита Гоголев («Чеховские медведи — УОР № 4», Московская область), Дмитрий Фролов (ЦСКА-2, Москва), Даниил Дмитриев (ЦСКА-2, Москва), Максим Найдунов (ЦСКА-2, Москва), Максим Ермолин (СКИФ-2, Краснодар), Георгий Кириленко (СКИФ, Краснодар).

Двое из них родом из Петербурга и Ленинградской области. Это Даниил Дмитриев и Максим Найдунов соответственно.

По итогам турнира российская команда заняла 15-е место из 16. Руководство заподозрило некоторых игроков в нечестной борьбе. Было организовано расследование, в результате которого выявили восемь игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны», — прокомментировал ситуацию президент ФГР Сергей Шишкарев.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Так-то, оно очевидно, что если успехов нет, то это - измена Родине! ) Но, почему-то, не везде работает..) Надо, как-то, научиться и в спорте выдавать.. неуспех за Успех! )
Dimitry Antonov
Какая измена родине? Какие патриоты, отстаивающие честь страны?
Совершенно не удивлён и не возмущён. Молодёжь видит не хуже других, что и как происходит в стране. Рыба гниёт с головы. Ложь, коррупция, воровство и кумовство. А эти спортсмены, так они просто учатся жить, на старших глядя.
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