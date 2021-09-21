Гандболистов молодежной сборной России из Петербурга и Ленобласти заподозрили в ставках на матчи со своим участием

Двое из них родом из Петербурга и Ленинградской области. Это Даниил Дмитриев и Максим Найдунов соответственно.

По итогам турнира российская команда заняла 15-е место из 16. Руководство заподозрило некоторых игроков в нечестной борьбе. Было организовано расследование, в результате которого выявили восемь игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.



«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны», — прокомментировал ситуацию президент ФГР Сергей Шишкарев.

