46-летнего Максима Сидорова, которого следствие считает организатором , брали, судя по всему, ночью. Спецназ разбил окно на первом этаже дома и забрался внутрь по лестнице. В комнатах нашлись многочисленные печати и штампы, пачки наличных, оружие.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции Сидоров, ранее судимый за мошенничество, создал преступное сообщество, в которое также входил адвокат Адвокатской палаты Ленобласти. Соучастники, используя фирмы-однодневки, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию. В дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Вместе с тем установлено, что фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях всего на сумму 150 млрд рублей.



На данный момент в двух столицах при силовой поддержке Росгвардии проводится более 60 обысков.

