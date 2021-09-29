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Лестница в камеру. СК показал кадры поимки предполагаемого организатора преступного сообщества в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества

Главное следственное управление по Петербургу возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Пресс-служба ведомства 29 сентября показала, как силовики брали главного подозреваемого — бывшего оперативника, о котором писала «Фонтанка».

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Печать

46-летнего Максима Сидорова, которого следствие считает организатором, брали, судя по всему, ночью. Спецназ разбил окно на первом этаже дома и забрался внутрь по лестнице. В комнатах нашлись многочисленные печати и штампы, пачки наличных, оружие.

Автор: СК РФ

По версии следствия, бывший сотрудник полиции Сидоров, ранее судимый за мошенничество, создал преступное сообщество, в которое также входил адвокат Адвокатской палаты Ленобласти. Соучастники, используя фирмы-однодневки, изготовляли поддельную бухгалтерскую документацию. В дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на предъявление налогового вычета по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей.

Вместе с тем установлено, что фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях всего на сумму 150 млрд рублей.

На данный момент в двух столицах при силовой поддержке Росгвардии проводится более 60 обысков.

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Комментарии (3)

Skazochny
услуга будет востребована, пока такое налогообложение, тащить бизнес по чесноку в ноль никто не будет
AndrewBarsik
Пока существует НДС, с ним будут совершать махинации. Он и придуман для того, чтобы его незаконно возмещали. Людей разделили на тех, кому можно "возмещать" НДС, и всех остальных, которым нельзя. Тех, кому можно, "органы" в упор не замечают. А тем, кому нельзя, "выносят мозг", даже если они пытаются возместить честно уплаченный НДС.
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