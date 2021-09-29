Негативные вибрации довели фрилансера из Петербурга до суда, а «Магнит» — до смены пола

Роман Максимов указал в иске, что владеет квартирой в доме 20/1 по улице Федора Абрамова. Прямо под ней находится «Магнит», который использует тележки для разгрузки товара, создающие грохот и вибрации. Мужчина отметил, что звуки сделали невозможным полноценное и комфортное проживание. А он находится в квартире почти круглосуточно, так как работает из дома, да и детям нужен дневной сон.



Грохот и вибрации обусловлены кафельной плиткой и конструктивной особенностью монолитного дома. Эксперты сделали замеры и выявили превышение шума в дневные часы. Представитель ответчика на заседание не пришел, ранее письменно просил отказать в удовлетворении исковых требований.

