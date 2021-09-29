Памфилова: Александр Беглов, конечно, может праздновать победу, но это — пиррова победа

«Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным», — подчеркнула Памфилова.
Ранее она уже заявила, что материалы по поводу нарушений в Петербурге направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Отдельное обращение касается экс-вице-губернатора Александра Бельского, выбранного сегодня новым главой Законодательного собрания города.
«Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял Горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», — сказала Памфилова.
Бельский заявил «Фонтанке», что конфликта интересов он не видит, а следственные органы разберутся в ситуации.
«Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — подытожила сегодня глава Центризбиркома.