Памфилова: Александр Беглов, конечно, может праздновать победу, но это — пиррова победа

«Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным», — подчеркнула Памфилова.



Ранее она уже заявила, что материалы по поводу нарушений в Петербурге направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Отдельное обращение касается экс-вице-губернатора Александра Бельского, выбранного сегодня новым главой Законодательного собрания города.

