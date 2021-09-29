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Памфилова: Александр Беглов, конечно, может праздновать победу, но это — пиррова победа

Петербург является рекордсменом по обращениям по поводу нарушений на выборах, которые поступили в Центризбирком. Об этом 29 сентября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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«Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным», — подчеркнула Памфилова.

Ранее она уже заявила, что материалы по поводу нарушений в Петербурге направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Отдельное обращение касается экс-вице-губернатора Александра Бельского, выбранного сегодня новым главой Законодательного собрания города.

«Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял Горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», — сказала Памфилова.

Бельский заявил «Фонтанке», что конфликта интересов он не видит, а следственные органы разберутся в ситуации.

«Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это — пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — подытожила сегодня глава Центризбиркома.

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Комментарии (19)

Skazochny
в суде Гааге разберутся
zoera
Уже глава ЦИК признаёт, что легитимность этой власти, мягко сказать, сомнительна. Но все празднуют победу!
Паноптикум.
260730691
Пора в аул возвращаться и подальше, а то засадят на XYZ.
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