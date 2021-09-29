Бельский: Памфилова может задавать вопросы, следственные органы разберутся

Элла Памфилова на заседании ЦИКа заявила, что у Бельского был конфликт интересов во время выборной кампании: как куратор внутренней политики он и занимался организацией выборов, и сам избирался в депутаты.



«Что касается конфликта интересов, то всё регламентировано законом. Партия все документы проверяет. Некоторые мои коллеги не могли исполнять свои обязанности, а члены правительства могли», — заявил Бельский в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать высказывание Памфиловой.



«Все прекрасно знают, что правительство оказывает содействие выборам. Правительство занимается всем, что касается безопасности на участках, технической организации, видео, компьютеров. Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Пускай следственные органы разбираются», — добавил он.

