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Бельский: Памфилова может задавать вопросы, следственные органы разберутся

Новый спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал выпад в свою сторону главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 29 сентября, он выразил надежду, что вопросы снимут правоохранительные органы.

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Элла Памфилова на заседании ЦИКа заявила, что у Бельского был конфликт интересов во время выборной кампании: как куратор внутренней политики он и занимался организацией выборов, и сам избирался в депутаты.

«Что касается конфликта интересов, то всё регламентировано законом. Партия все документы проверяет. Некоторые мои коллеги не могли исполнять свои обязанности, а члены правительства могли», — заявил Бельский в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать высказывание Памфиловой.

«Все прекрасно знают, что правительство оказывает содействие выборам. Правительство занимается всем, что касается безопасности на участках, технической организации, видео, компьютеров. Элла Александровна имеет право задавать вопросы. Пускай следственные органы разбираются», — добавил он.

Ранее Памфилова уже заявляла, что направит в правоохранительные органы обращение в связи с тем, что, по её словам, Бельский оказывал влияние на избирательную комиссию Петербурга.

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Комментарии (5)

Чёрт Опасный
Что там насчёт ЕЖГ?
VF812
в общем, было одно ...оно, стало такое же...
shushu
да эта страна такая, что ни делай, будут или воровать или кровь пить, либо все вместе. По другому и не было никогда.
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