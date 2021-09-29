Песков: Рост заболеваемости коронавирусом — повод для очередной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента заявил о возможности мобилизации на фоне роста заболеваемости COVID-19



«Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации», — цитирует РИА Новости 29 сентября заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, в Кремле фиксируют «очередную тенденцию» к повышению заболеваемости, а также «антирекорды в плане смертности». Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что каких-то мер на федеральном уровне пока не планируется.

