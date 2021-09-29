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Песков: Рост заболеваемости коронавирусом — повод для очередной мобилизации

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Пресс-секретарь российского президента заявил о возможности мобилизации на фоне роста заболеваемости COVID-19

«Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации», — цитирует РИА Новости 29 сентября заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, в Кремле фиксируют «очередную тенденцию» к повышению заболеваемости, а также «антирекорды в плане смертности». Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что каких-то мер на федеральном уровне пока не планируется.

Песков при этом обратил внимание на то, что некоторые регионы уже «энергично принимают меры», например вводят QR-коды.

За последние сутки заражения COVID-19 выявили во всех субъектах РФ. Всего насчитали 22 430 новых случаев, из которых 1 933 — в Петербурге.

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Комментарии (7)

Otkating
Мобилизовать и отглистовать!
262224921
Привитых дохера, а заболеваемость растет.
Ну если в первых рядах привили полицейских, то нет никаких основан в сомневаться что принудительно привьют всех остальных.
262224921
В метро по qr коду сделать вход слабо ?
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