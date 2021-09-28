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Еще два российских региона вводят QR-коды из-за коронавируса

Пермский край и Удмуртия вводят систему QR-кодов

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Удмуртия и Пермский край вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.

«QR-коды нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических мероприятий», — приводит 28 сентября решение властей Пермского края «Интерфакс».

Помимо этого региональный оперштаб решил ограничить работу игровых комнат и детских центров.

С 5 октября на использование QR-кодов также переходит Удмуртия. Плюс к этому вместимость заведений общепита там не должна превышать 50%.

«С 29 сентября в Удмуртии предлагается запретить деятельность фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на автозаправочных станциях», — цитирует решение местного оперштаба РИА Новости.

Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел QR-коды из-за эпидемиологической ситуации. Такое же решение было принято в Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.

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Комментарии (6)

263784231
Выбор сделан и процесс пошёл, так что: -"По десятке вам граждане, по десятке на душу населения..."
265838533
Бред, почему раньше из за орви ничего не вводили. Вобщем опять бизнес
James Cook
Ну началась свистопляска
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