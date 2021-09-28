Еще два российских региона вводят QR-коды из-за коронавируса

Удмуртия и Пермский край вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий.
«QR-коды нужно будет предъявлять при посещении официальных спортивных мероприятий, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка, туристических мероприятий», — приводит 28 сентября решение властей Пермского края «Интерфакс».
Помимо этого региональный оперштаб решил ограничить работу игровых комнат и детских центров.
С 5 октября на использование QR-кодов также переходит Удмуртия. Плюс к этому вместимость заведений общепита там не должна превышать 50%.
«С 29 сентября в Удмуртии предлагается запретить деятельность фуд-кортов за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на автозаправочных станциях», — цитирует решение местного оперштаба РИА Новости.
Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел QR-коды из-за эпидемиологической ситуации. Такое же решение было принято в Башкирии, Чувашии и Нижнем Новгороде.