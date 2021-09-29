Явлинский рассказал, что ему провели операцию на сердце

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале 29 сентября.



«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — пишет Явлинский.



Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей. О госпитализации Явлинского из-за проблем с сердцем стало известно накануне. Отметим, лидер «Яблока» перенес операцию на сердце в Германии в 1998 году, в 1999-м его лечили в США.

