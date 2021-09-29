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ФАС разрешила аэропорту Шереметьево купить долю в «Библио-Глобусе»

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку аэропортом Шереметьево 75 % туроператора «Библио-Глобус». Об этом 29 сентября сообщает Telegram-канал ведомства.

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«Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами», — сказано в сообщении ФАС.

В августе стало известно, что аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75 % ООО «Туроператор БГ». Это основное лицо «Библио-Глобуса». Оно заключает договоры с партнерскими турагентствами, которых, по данным самой туркомпании, более 25 тысяч.

Как писали российские СМИ, оставшиеся 25 % будут принадлежать Юлии Туголуковой, которая вместе с мужем Александром Туголуковым основала группу «Библио-Глобус» в 1994 году. Деньги от продажи доли в компании могут пойти на развитие других проектов семьи.

В 2019 году приобрести «Библио-Глобус» планировала старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook. При наиболее благоприятных условиях владельцы российского туроператора могли заработать на его продаже 150 млн долларов, но сделка не состоялась. Долги Thomas Cook приблизились к 200 млн фунтов. Осенью 2019 года британский туроператор объявил о ликвидации.

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Комментарии (3)

Skazochny
кто владеет аэропортом нашли? или по сей день тайна?
265984735
ТУРИСТСКАЯ компания.
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