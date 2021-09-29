ФАС разрешила аэропорту Шереметьево купить долю в «Библио-Глобусе»

«Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами», — сказано в сообщении ФАС.
В августе стало известно, что аэропорт Шереметьево договорился о покупке
Как писали российские СМИ, оставшиеся
В 2019 году приобрести «Библио-Глобус» планировала старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook. При наиболее благоприятных условиях владельцы российского туроператора могли заработать на его продаже 150 млн долларов, но сделка не состоялась. Долги Thomas Cook приблизились к 200 млн фунтов. Осенью 2019 года британский туроператор объявил о ликвидации.