ФАС разрешила аэропорту Шереметьево купить долю в «Библио-Глобусе»

«Компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с «Библио-Глобусом», так и для тех, которые работают с другими туроператорами», — сказано в сообщении ФАС.



В августе стало известно, что аэропорт Шереметьево договорился о покупке 75 % ООО «Туроператор БГ». Это основное лицо «Библио-Глобуса». Оно заключает договоры с партнерскими турагентствами, которых, по данным самой туркомпании, более 25 тысяч.

