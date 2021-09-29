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Кафе продлят лето. Летним террасам разрешили работать до 15 октября в 2022 году

Смольный продлил срок работы летних кафе в Петербурге

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В 2022 году летние кафе в Петербурге смогут работать на две недели дольше — с 1 мая по 15 октября. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 29 сентября пресс-служба Смольного.

Сейчас сезонные веранды могут работать с 1 мая по 30 сентября. У бизнеса также есть возможность сделать их круглогодичными, но для этого придется пройти процедуру заключения договора заново.

Губернатор отметил, что от предпринимательского сообщества поступали обращения по размещению уличной мебели при предприятиях общественного питания.

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