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Ночной ездок масштабно нарушил строй муринской парковки

В Мурино водитель разбил несколько припаркованных машин

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Массовое ДТП произошло в городе Мурино, на границе с Петербургом, в условиях минимального движения и максимальной плотности парковки.

29 сентября около 3 часов на Новой улице, 7, неловкий водитель повредил несколько стоящих машин. Об аварии очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что тёмный автомобиль на аварийке после ДТП отъехал на несколько метров.

«Утром хозяева побитых коней опоздают на работу», — отмечают в группе. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (6)

260602101
" Милый дедушка, Константин Макарыч! Пишу тебе письмо - живу в Питере и тачка есть. И тебе товоже желаю " ( Ваня Жуков 28 числа месяца сентября года 2021 ).
Софокл Аристархович
А из вашего окна - площадь Красная видна?
Батарейкин
Да сейчас все дворы +/- такие. Редко, где можно найти исключение.
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