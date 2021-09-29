Массовое ДТП произошло в городе Мурино, на границе с Петербургом, в условиях минимального движения и максимальной плотности парковки.
29 сентября около 3 часов на Новой улице, 7, неловкий водитель повредил несколько стоящих машин. Об аварии очевидцы рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что тёмный автомобиль на аварийке после ДТП отъехал на несколько метров.
«Утром хозяева побитых коней опоздают на работу», — отмечают в группе. Точные обстоятельства ДТП выясняются.