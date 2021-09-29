РТКОММ предложил спутниковые решения для эффективного управления флотом

Модератором делового завтрака выступил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.
«Нет отрасли экономики в нашей стране, которую бы в последние 3-5 лет не коснулась цифровая трансформация, и российские телекоммуникационные компании сделали для ее расширения достаточно много, — отметил эксперт. — Между тем, в морской отрасли как в России, так и в мире цифровая трансформация пока делает только первые шаги. Основа для нее — каналы связи, без которых передача данных в принципе невозможна. На воде эта задача наиболее сложна, так как к судну невозможно подвести волоконно-оптический кабель. Поэтому на реке и море критически значима спутниковая связь».
При этом связь на борту — это не только звонки домой и организация досуга, но и сервисы для решения бизнес-задач: мониторинг состояния судна и груза, возможность удаленного управления, контроль бункеровки, вопросы безопасности и т. д.
Свое видение цифровой трансформации флота представили ведущие российские эксперты. Как искусственный интеллект уже сегодня помогает в процессе управления судами, рассказал генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов.
Поможет ли цифровизация судоходства в освоении русской Арктики, размышлял директор Департамента развития судостроения Санкт-Петербургского морского технического университета Феликс Шамрай.
Как развивается в России автономное судовождение, чья работа напрямую зависит от качества связи, сообщил председатель наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр Маринет» Александр Пинский.
В заключении все участники приняли участие в голосовании на тему «Когда автономное судовождение получит широкое распространение в России».
Материал подготовлен специально для АО «РТКомм.РУ»
РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») — крупнейший оператор рынка спутниковой связи России. По данным ComNews Research, по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских операторов на водном транспорте.