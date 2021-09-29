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РТКОММ предложил спутниковые решения для эффективного управления флотом

Как повысить эффективность российского флота? Смогут ли цифровые решения сформировать новый подход в управлении судами? Ожидания судовладельцев обсудили на деловом завтраке, организованном компанией РТКОММ — крупнейшим оператором рынка спутниковой связи страны. Мероприятие прошло в рамках отраслевой выставки-конференции «НЕВА-2021» в Петербурге.

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Технологии для повышения эффективности флота – новая точка роста для бизнеса РТКОММ
Технологии для повышения эффективности флота – новая точка роста для бизнеса РТКОММ
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Модератором делового завтрака выступил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

«Нет отрасли экономики в нашей стране, которую бы в последние 3-5 лет не коснулась цифровая трансформация, и российские телекоммуникационные компании сделали для ее расширения достаточно много, — отметил эксперт. — Между тем, в морской отрасли как в России, так и в мире цифровая трансформация пока делает только первые шаги. Основа для нее — каналы связи, без которых передача данных в принципе невозможна. На воде эта задача наиболее сложна, так как к судну невозможно подвести волоконно-оптический кабель. Поэтому на реке и море критически значима спутниковая связь».

При этом связь на борту — это не только звонки домой и организация досуга, но и сервисы для решения бизнес-задач: мониторинг состояния судна и груза, возможность удаленного управления, контроль бункеровки, вопросы безопасности и т. д.

Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов
Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов
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Свое видение цифровой трансформации флота представили ведущие российские эксперты. Как искусственный интеллект уже сегодня помогает в процессе управления судами, рассказал генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов.

Поможет ли цифровизация судоходства в освоении русской Арктики, размышлял директор Департамента развития судостроения Санкт-Петербургского морского технического университета Феликс Шамрай.

Директор департамента развития судостроения СПбГМТУ Феликс Шамрай
Директор департамента развития судостроения СПбГМТУ Феликс Шамрай
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Как развивается в России автономное судовождение, чья работа напрямую зависит от качества связи, сообщил председатель наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр Маринет» Александр Пинский.

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В заключении все участники приняли участие в голосовании на тему «Когда автономное судовождение получит широкое распространение в России».

Материал подготовлен специально для АО «РТКомм.РУ»

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») — крупнейший оператор рынка спутниковой связи России. По данным ComNews Research, по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских операторов на водном транспорте.

Технологии для повышения эффективности флота – новая точка роста для бизнеса РТКОММ
Технологии для повышения эффективности флота – новая точка роста для бизнеса РТКОММ
Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов
Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов
Директор департамента развития судостроения СПбГМТУ Феликс Шамрай
Директор департамента развития судостроения СПбГМТУ Феликс Шамрай

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