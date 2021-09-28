На море как на суше. Как качество интернета изменит гражданский флот в России

Соглашение подписали генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев и генеральный директор ООО «Иридиум Коммьюникейшенс» Владислав Шпилевой Поделиться Поделиться







Как повысить ее безопасность и сделать флот более эффективным с точки зрения бизнеса, говорили на международной выставке «НЕВА-2021». Крупнейшее в Восточной Европе отраслевое мероприятие прошло в Петербурге 21–24 сентября.

Будет ли в России цифровой флот, в первую очередь зависит от того, появится ли на судах высокоскоростной интернет. А он возможен только по спутниковым каналам связи — оптоволокно на водный транспорт не проведешь. И игроки рынка не сидят сложа руки: они делают все возможное, чтобы инновационные технологии как можно быстрее пришли в морскую отрасль. Это убедительно показал на выставке крупнейший оператор спутниковой связи страны РТКОММ*. Компания, являющаяся 100% дочерним обществом «Ростелекома», подписала соглашения о сотрудничестве с глобальными операторами спутниковой связи, чтобы пользователи могли уверенно принять сигнал в любой точке мира — в том числе на всем протяжении Северного морского пути, главного российского проекта в Арктике.



Все VSAT

1100 судов различного класса сегодня ходят по рекам, морям и океанам под российским флагом. Скоро к ним присоединятся новые: значительное их количество уже находится в закладке на отечественных верфях. Это тот рынок, который нуждается в широкополосном доступе в интернет.



Генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев Поделиться Поделиться







«На большинстве судов сейчас связь если и есть, то очень небольших пропускных способностей. Существующие каналы позволяют только обеспечивать вопросы безопасности», — охарактеризовал текущую ситуацию генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев.

Поэтому компания, которая давно и успешно работает на суше, начала активно осваивать и море. Ее глава привел впечатляющую статистику роста нового для себя направления «Морской VSAT»**: 275% за 2020 год (к предыдущему). Такими темпами РТКОММ подключал в «пандемийный» год новых абонентов. И, похоже, это только начало.

«Я уверен, что с наличием широкополосной качественной связи открываются перспективы, в том числе и для беспилотного судовождения. А «цифровой помощник» позволит капитану и команде принимать правильные решения не интуитивно, а на основании «больших данных»», — отметил представитель спутникового сегмента телеком-отрасли.



Оснастить речные и морские суда качественной связью оператору помогут партнеры, один из которых — компания Konnect, Россия. Это дочерняя структура французского оператора Eutelsat S. A., который входит в тройку мировых лидеров. У оператора 38 спутников на геостационарной орбите — это позволяет предоставить широкополосный интернет максимальному кругу пользователей. Причем в современном Ка-диапазоне, у которого много преимуществ, и главное из них — скорость.



Подписи на документе поставили генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев и генеральный директор Konnect, Россия Дмитрий Броннер Поделиться Поделиться







«Потребности в высоких скоростях растут, и Ка-диапазон — современный ответ для решения этих задач», — рассказал генеральный директор Konnect, Россия (ООО «Евтелсат Нетворкс») Дмитрий Броннер.

Для приема сигнала в этом диапазоне не нужны большие спутниковые тарелки — это очень важно для судна, где свободного места мало, — хватит и метрового терминала.

Видишь небо — сигнал будет

Второй стратегический партнер, с которым подписала соглашение «дочка» Ростелекома, — всемирный оператор спутниковой телефонной связи «Иридиум»: изначально это американская компания. Ее низкоорбитальная спутниковая группировка покрывает 100% поверхности Земли, в том числе оба полюса. Это иное технологическое решение позволяет компании занимать уникальную нишу на рынке.



Попробуем объяснить разницу. Геостационарные спутники, используемые Konnect, Россия, находятся на расстоянии 36 000 км от Земли по линии экватора. Они двигаются вместе с планетой, поэтому относительно точки на земле или море остаются в неподвижном состоянии, обеспечивая высокоскоростную передачу данных и большой объем трафика. Но бывают ситуации, когда вид на спутник заслонен — на пути сигнала возникают помехи. Такое, например, может случиться в порту, когда маленькое судно стоит рядом с большим.



Генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев и генеральный директор ООО «Иридиум Коммьюникейшенс» Владислав Шпилевой Поделиться Поделиться







Спутниковая группировка «Иридиум» всегда в движении и гораздо ниже — примерно в 1000 км от Земли. Скорость передачи данных меньше, зато использование связи упрощается: не требуется никакого специального наведения. Если видишь небо над головой, сигнал будет. Именно поэтому в 2018 году Международная морская организация одобрила «Иридиум» в качестве второй глобальной морской системы связи при бедствии (раньше в этой сфере была монополия).

«В море нет ничего страшнее, чем остаться без связи, — отметил Сергей Ратиев. — С наличием сигнала всегда можно обозначить свои координаты и дождаться помощи. Поэтому в сотрудничестве с «Иридиум» мы достигаем максимального синергетического эффекта: предоставляем дополнительный канал связи, который организован на иной спутниковой технологии».



При этом конечный потребитель — судовладельцы и экипажи — не будет (да и не обязан) вникать в тонкости, какой именно оператор предоставляет ему в данный момент связь. Заключая договор с провайдером, он получает услугу под ключ. Задача РТКОММ — обеспечить ее высокое качество, используя ресурс всех партнеров.

А что с «железом»?

Качественная связь — это не только спутник в космосе. Нужен умелый монтаж оборудования и его безотказная работа. В компетентности команды РТКОММ можно не сомневаться, как и в ее инфраструктуре: компания является дистрибьютором южнокорейского производителя KNS Inc. С ним также заключено новое соглашение в рамках конференции «Нева»: два игрока будут расширять свое сотрудничество ради пользы абонентов.



Глава KNS Inc Кевин Джин участвовал в мероприятии онлайн, на конференции присутствовал его российский коллега Ильдар Вахитов Поделиться Поделиться







«Компания KNS — один из ведущих мировых производителей спутникового оборудования для организации связи подвижным объектам. Подписание партнерского соглашения между РТКОММ и KNS обеспечит новые перспективы спутниковых решений РТКОММ. В первую очередь это важно для наших пользователей, чья деятельность связана с морскими и речными перевозками. В настоящее время мы отмечаем повышение спроса на услуги связи у траулерного и научно-исследовательского флотов и стремимся удовлетворить потребности клиентов в качественной надежной бесперебойной связи», — отметил Сергей Ратиев.



Основатель и генеральный директор KNS Inc Кевин Джин присутствовал на торжественной церемонии в режиме онлайн: документы он ранее подписал у себя на родине. Бизнесмен выразил готовность и дальше поставлять на российский рынок такое оборудование, которое бы позволяло принимать сигналы всех существующих диапазонов при помощи одного технологического решения.

Цифра вместо капитана?

Какие цифровые технологии необходимы на флоте и как они повысят эффективность водного транспорта, судовладельцы и эксперты обсудили на деловом завтраке РТКОММ на «Неве-2021». Модератором мероприятия выступил генеральный директор компании Сергей Ратиев. По его словам, тему выбрали такую, чтобы услышать ожидания судовладельцев, нуждающихся в надежных цифровых и спутниковых решениях.

Генеральный директор «Volvo Penta Россия» Всеволод Гаврилов признал, что предприятие, которое на слуху как разрабочик двигателей, постепенно сместило фокус на системы управления судном. Он рассказал коллегам о цифровых помощниках и искусственном интеллекте в управлении флотом.



Директор Департамента развития судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Феликс Шамрай поднял тему освоения русской Арктики и перспектив цифровизации судоходства в этом стратегически важном для нашей страны регионе.

Председатель Наблюдательного совета АНО «Отраслевой центр Маринет» Александр Пинский привел интересный факт: в декабре 2020 года российский Регистр морского судоходства выдал одобрение на применение технологии автономного судовождения в стране. Менее чем через месяц, в октябре 2021-го, будут подписаны первые контракты на оснащение необходимым оборудованием таких судов. Они получат статус автономных и смогут сократить численность минимального экипажа на борту. Скорее всего, первыми станут два парома Росморпорта, которые будут совершать коммерческий рейсы между Калининградом и Петербургом.

Таким образом, автономное вождение в нашей стране — уже не будущее, а реальность. Технологический прорыв еще больше увеличивает потребность в качественной связи. И речь не только о передаче голосовых данных, но и о видеонаблюдении, контроле за расходом топлива, контроле судовых систем, автоматизации бортового журнала и т.д. Вместе эти инновационные технологии могут кардинально изменить состояние морской отрасли и, наконец, ввести понятие «цифровое судно» в повседневный оборот.

Материал подготовлен специально для АО «РТКомм.РУ»

* По данным ComNews Research, РТКОММ по итогам 2020 года лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов, обеспечивающих доступ в Интернет в движении.

** «Морской VSAT» (Very Small Apperture Terminal) — технология спутниковой связи, применяемая на водном транспорте для организации широкополосного канала связи между судном и берегом с помощью спутников, расположенных на геостационарных орбитах.

