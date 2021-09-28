FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Рэпер Face заявил, что его концерты отменяют из-за угроз властей организаторам

0
Печать

Концерты рэпера Face в Новосибирске и Красноярске отменили после того, как городские власти якобы начали угрожать организаторам. Об этом 28 сентября написал сам музыкант в своем Instagram.

По словам рэпера, в Красноярске из администрации города якобы позвонили сотрудникам с угрозой «вырубить свет», а в Новосибирске звонок поступил из областного министерства культуры. Предупреждения, уверяет Face, поступают и организаторам концертов в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

«Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций — роспотребнадзор, пожарники, имя им легион. <...> похоже, что концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий», — пишет Face (орфография и пунктуация оригинала).

Рэпер считает, что такие действия властей связаны с его активной гражданской позицией и, в частности, с поддержкой Алексея Навального.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ряде российских городов отменены концерты Моргенштерна после обращений родительских организаций, хотя официальной причиной и называется коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний