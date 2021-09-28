Рэпер Face заявил, что его концерты отменяют из-за угроз властей организаторам

Концерты рэпера Face в Новосибирске и Красноярске отменили после того, как городские власти якобы начали угрожать организаторам. Об этом 28 сентября написал сам музыкант в своем Instagram.



По словам рэпера, в Красноярске из администрации города якобы позвонили сотрудникам с угрозой «вырубить свет», а в Новосибирске звонок поступил из областного министерства культуры. Предупреждения, уверяет Face, поступают и организаторам концертов в Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.



«Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций — роспотребнадзор, пожарники, имя им легион. <...> похоже, что концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий», — пишет Face (орфография и пунктуация оригинала).

