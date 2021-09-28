Концерт Моргенштерна в Петербурге так и не получил новой даты после переноса. СМИ пишут, что виноваты могут быть родительские организации

С весны 2021 года минимум в семи городах России мероприятия с участием рэпера Моргенштерна не состоялись после жалоб родительских организаций. Внимание на это 28 сентября обратил «Мел».



Так, концерты были перенесены или отменены в Новосибирске, Орле, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Казани и Петербурге. Посетителям предлагали вернуть деньги за билеты. Как отмечает «Мел», формально организаторы ссылались не на обращения родителей, а на COVID-ограничения.



Ранее, отвечая на обвинения в негативном влиянии на поколение подростков, исполнитель отмечал, что воспитанием должны заниматься родители.

