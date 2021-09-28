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Концерт Моргенштерна в Петербурге так и не получил новой даты после переноса. СМИ пишут, что виноваты могут быть родительские организации

Концерты Моргенштерна отменены как минимум в семи городах России после обращений родительских организаций

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С весны 2021 года минимум в семи городах России мероприятия с участием рэпера Моргенштерна не состоялись после жалоб родительских организаций. Внимание на это 28 сентября обратил «Мел».

Так, концерты были перенесены или отменены в Новосибирске, Орле, Омске, Хабаровске, Владивостоке, Казани и Петербурге. Посетителям предлагали вернуть деньги за билеты. Как отмечает «Мел», формально организаторы ссылались не на обращения родителей, а на COVID-ограничения.

Ранее, отвечая на обвинения в негативном влиянии на поколение подростков, исполнитель отмечал, что воспитанием должны заниматься родители.

Концерт Моргенштерна в Петербурге, который должны были провести 19 декабря 2020-го, решили перенести в мае 2021-го. Несмотря на то, что новую дату обещали назвать «очень скоро», о ней неизвестно до сих пор. Организаторы связали изменение с запретом на посещение танцпола.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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