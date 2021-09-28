«Единая Россия» предложила в спикеры ЗакСа Петербурга бывшего вице-губернатора Бельского

Депутаты от «Единой России», избранные в петербургский парламент, провели первое заседание фракции. На нём избрали партийного лидера среди депутатов и обсудили, кого отправят на посты спикера и вице-спикера.



После вручения мандатов 28 сентября 29 депутатов от «Единой России» встретились в офисе партии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, члены президиума политсовета партии рекомендовали бывшего вице-губернатора города Александра Бельского для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания, его заместителем депутаты решили избрать другого экс-вице-губернатора Николая Бондаренко. В Совет Федерации рекомендовали отправить Андрея Кутепова, уже бывшего там в прошлом созыве парламента.

