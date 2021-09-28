«Единая Россия» предложила в спикеры ЗакСа Петербурга бывшего вице-губернатора Бельского

Депутаты от «Единой России», избранные в петербургский парламент, провели первое заседание фракции. На нём избрали партийного лидера среди депутатов и обсудили, кого отправят на посты спикера и вице-спикера.
После вручения мандатов 28 сентября 29 депутатов от «Единой России» встретились в офисе партии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, члены президиума политсовета партии рекомендовали бывшего вице-губернатора города Александра Бельского для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания, его заместителем депутаты решили избрать другого экс-вице-губернатора Николая Бондаренко. В Совет Федерации рекомендовали отправить Андрея Кутепова, уже бывшего там в прошлом созыве парламента.
Лидером фракции стал Павел Крупник, бывший депутатом в третьем созыве парламента, а также директором ГЦРР и работавший в структурах Дмитрия Михальченко, который ждет приговора по делу об организации преступного сообщества.
На встрече с депутатами присутствовал Андрей Турчак, секретарь генсовета партии. «Мы шли на эти выборы не за мандатами, а ради того, чтобы в городе менялась ситуация, чтобы город развивался», — приводит пресс-служба его слова.
Ранее «Фонтанка» писала, что, помимо Бельского и Бондаренко, руководить парламентом Петербурга предложили и лидеру «Справедливой России» Марине Шишкиной.