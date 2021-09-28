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«Единая Россия» предложила в спикеры ЗакСа Петербурга бывшего вице-губернатора Бельского

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Депутаты от «Единой России», избранные в петербургский парламент, провели первое заседание фракции. На нём избрали партийного лидера среди депутатов и обсудили, кого отправят на посты спикера и вице-спикера.

После вручения мандатов 28 сентября 29 депутатов от «Единой России» встретились в офисе партии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, члены президиума политсовета партии рекомендовали бывшего вице-губернатора города Александра Бельского для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания, его заместителем депутаты решили избрать другого экс-вице-губернатора Николая Бондаренко. В Совет Федерации рекомендовали отправить Андрея Кутепова, уже бывшего там в прошлом созыве парламента.

Лидером фракции стал Павел Крупник, бывший депутатом в третьем созыве парламента, а также директором ГЦРР и работавший в структурах Дмитрия Михальченко, который ждет приговора по делу об организации преступного сообщества.

На встрече с депутатами присутствовал Андрей Турчак, секретарь генсовета партии. «Мы шли на эти выборы не за мандатами, а ради того, чтобы в городе менялась ситуация, чтобы город развивался», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее «Фонтанка» писала, что, помимо Бельского и Бондаренко, руководить парламентом Петербурга предложили и лидеру «Справедливой России» Марине Шишкиной.

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Комментарии (5)

Piter Russo
вот и загс пробегловский теперь...
Урус-Баши
Пришли к власти, чтобы город развивался? Кто мешал развивать его все последние 20 лет? Строительство метро показало, что не могут они развивать. Плачевное состояние домов, проявляющееся в балконопаде, сосульках зимой - величайшие достижения. Развитие в чём?
266307717
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даж.е на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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