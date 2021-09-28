Главе петербургской «Справедливой России» предложили должность вице-спикера городского парламента

Эту информацию 28 сентября «Фонтанке» подтвердили трое источников в разных партиях. По их словам, на первом заседании нового созыва 29 сентября депутатам предложат поддержать в прошлом вице-губернатора Петербурга по внутренней политике Александра Бельского. Его заместителями могут стать в прошлом вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко и глава «Справедливой России» в городе, экс-декан журфака Санкт-Петербургского университета Марина Шишкина.



«Справедливая Россия» получила пять мест в петербургском парламенте и стала третьей по численности партией. Второй стала КПРФ, в состав её фракции вошли семь депутатов.

