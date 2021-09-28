Главе петербургской «Справедливой России» предложили должность вице-спикера городского парламента

Эту информацию 28 сентября «Фонтанке» подтвердили трое источников в разных партиях. По их словам, на первом заседании нового созыва 29 сентября депутатам предложат поддержать в прошлом вице-губернатора Петербурга по внутренней политике Александра Бельского. Его заместителями могут стать в прошлом вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко и глава «Справедливой России» в городе, экс-декан журфака Санкт-Петербургского университета Марина Шишкина.
«Справедливая Россия» получила пять мест в петербургском парламенте и стала третьей по численности партией. Второй стала КПРФ, в состав её фракции вошли семь депутатов.
Также в петербургский парламент прошли «Новые люди», ЛДПР и «Яблоко». «Единая Россия» собрала 29 мандатов из 50.
Получить комментарий Шишкиной «Фонтанке» не удалось: она не взяла трубку.
Отметим, что с 1995 года Шишкина была деканом факультета журналистики СПбГУ и руководила им до 2010 года. Увольнению Шишкиной из университета предшествовал публичный конфликт с ректором Николаем Кропачевым. За год до расторжения трудовых отношений с деканом журфака глава СПбГУ уволил руководителя медицинского факультета Сергея Петрова — мужа Марины Шишкиной. Поводом для этого стал вопрос о законности работы на территории факультета медклиники, которая обслуживала студентов и преподавателей.
После завершения карьеры в университете Шишкина ушла в политику: в 2011 году она избралась от «Справедливой России» в Законодательное собрание Петербурга. С 2017 года стала руководителем регионального отделения.