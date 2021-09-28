«Растяжка», из-за которой эвакуировали жильцов дома в Кировске, оказалась патронами со скотчем

Жильцы дома по Ладожской улице в Кировске смогли вернуться в свои квартиры после эвакуации из-за угрозы взрыва. «Растяжка», которая напугала людей, оказалась набором охотничьих патронов, перевязанных скотчем.



Об этом 28 сентября пишет 47news со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Кировского района Юрия Фауста. Дом обследовали взрывотехники Росгвардии, которые подтвердили отсутствие опасности для жильцов.



По данным 47news, 40-летний жилец квартиры, на которой и была установлена «растяжка», дает объяснения полиции. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражи и хулиганство, также он известен хулиганскими звонками по телефону.

