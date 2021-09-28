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В Колпино завершился снос целого квартала в рамках реновации

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В Колпинском районе Петербурга завершился снос последних зданий в рамках реновации квартала на проспекте Ленина. Об этом 28 сентября сообщили в администрации района.

Были снесены последние четыре дома по адресам: проспект Ленина, 58, 60, 60, корп. 2, и Павловская улица, 51, корп. 2. Демонтаж, который начался в июле этого года, выполнила компания «Прайд». На освобожденных участках будут построены современные жилые дома.

Фото: Администрация Колпинского района
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Девелопером проекта является компания «СПб Реновация», которая входит в группу «Самолёт». Всего из 29 зданий в квартале, расположенном между проспектом Ленина, улицей Губина, Павловской улицей и улицей Танкистов, к сносу были приговорены 22 постройки. Это бывшие жилые дома, возведенные в 40–60-е годы прошлого века. Из них были переселены свыше двухсот человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что в середине сентября совет директоров ПАО ГК «Самолёт» одобрил покупку петербургской строительной компании «СПб Реновация». На фоне этого акции федеральной девелоперской группы «Самолёт» только за два дня выросли на 17,7 %.

Фото: Администрация Колпинского района

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