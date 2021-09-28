В Колпинском районе Петербурга завершился снос последних зданий в рамках реновации квартала на проспекте Ленина. Об этом 28 сентября сообщили в администрации района.



Были снесены последние четыре дома по адресам: проспект Ленина, 58, 60, 60, корп. 2, и Павловская улица, 51, корп. 2. Демонтаж, который начался в июле этого года, выполнила компания «Прайд». На освобожденных участках будут построены современные жилые дома.

