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Акции «Самолёта» выросли почти на 18% за два дня после покупки «СПб Реновации»

Акции федеральной девелоперской группы «Самолёт» за последние два дня выросли на 17,7% на фоне новостей о покупке петербургского оператора реновации, компании «СПб Реновация».

Как следует из данных торгов 17 сентября, за сегодня акции на максимуме поднимались на 9,54% — до рекордных 5 800 рублей за штуку. По данным на 13:23, цена бумаг увеличилась на 5,64% к старту торгов и составила 5 593 рубля.

Акции девелопера растут на фоне вчерашнего сообщения о том, что совет директоров ПАО ГК «Самолёт»» одобрил покупку петербургской строительной компании «СПб Реновация». В ее портфеле — 22 проекта по обновлению жилья объёмом более 6 млн кв. м в разных частях Петербурга. В активной фазе реализуются 6 проектов с объёмом текущего строительства 230 тыс. кв. м. За счёт компании портфель ГК «Самолёт» вырастет до 30,9 млн кв. м.

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