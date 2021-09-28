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Ещё три региона РФ ужесточают коронавирусные ограничения

Новые ограничения из-за COVID-19 вводят в Курской, Ростовской и Саратовской областях

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Курская, Ростовская и Саратовская области вводят новые меры для борьбы с коронавирусом.

«В образовательных организациях всех форм собственности рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий», — приводит 28 сентября заявление властей Курской области РИА Новости.

В регионе также рекомендовали отправить на удалёнку кружки и секции в образовательных организациях. Футбольные матчи и другие спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

В Ростовской области Роспотребнадзор предложил перевести часть работников на удалёнку. В Саратовской области приостанавливают плановую госпитализацию в стационары.

Сегодня, 28 сентября, сразу несколько регионов также ввели использование QR-кодов.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
"локдауна не будет!" (С) :))
Будет "глобдаун"(ТМ) :))
nuga
Все по плану
Skazochny
так прошлым летом ковид победили? вождь так сказал..
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