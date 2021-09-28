Ещё три региона РФ ужесточают коронавирусные ограничения

Курская, Ростовская и Саратовская области вводят новые меры для борьбы с коронавирусом.



«В образовательных организациях всех форм собственности рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий», — приводит 28 сентября заявление властей Курской области РИА Новости.



В регионе также рекомендовали отправить на удалёнку кружки и секции в образовательных организациях. Футбольные матчи и другие спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.



В Ростовской области Роспотребнадзор предложил перевести часть работников на удалёнку. В Саратовской области приостанавливают плановую госпитализацию в стационары.

