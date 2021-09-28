Муж и жена угрожали расстрелом сотрудникам кафе, которые не пожарили им картошку

В Новосибирске задержана супружеская пара, которая осталась настолько недовольна обслуживанием в кафе, что взялась за оружие. Об этом 28 сентября сообщает «Тайга.инфо».

По данным издания, муж и жена отказались оплачивать счет на 1,5 тыс. рублей из-за того, что персонал отказался им пожарить картошку (кухня на тот момент уже была закрыта). Прибывшая на место охрана задержала женщину, поскольку мужчина на тот момент куда-то отошел. Как выяснилось, ходил он за карабином «Сайга». И вернулся с криком «Кто попытается выйти из кафе — пристрелю!» Его разоружил охранник. Как выяснилось, ружье было заряжено боевыми патронами.

