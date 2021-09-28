Тюменке, пытавшейся продать свою дочь в сексуальное рабство, вынесли приговор

Московский суд вынес приговор жительнице Тюмени, которая пыталась продать несовершеннолетнюю дочь за миллион рублей. Женщину задержали во время сделки.



Как сообщает 28 сентября пресс-служба Тимирязевского районного суда Москвы, Татьяну Карпикову признали виновной по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Карпикова разместила в интернете объявление о продаже собственной дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. Девочку она оценила в миллион рублей. Сделку купли-продажи назначили в одной из гостиниц Москвы. Она проходила в рамках оперативных мероприятий, и после получения денег и передачи ребенка женщина была задержана.